CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türk vatandaşlarının Şengen vizesi konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, Türk vatandaşlarının 3 yıldır AB ülkelerinden vize konusunda büyük mağduriyetler yaşadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM'de Şengen vizesi mağduriyetlerine yönelik basın toplantısı düzenledi.

TBMM'nin resmi internet sitesindeki habere göre, Türk vatandaşlarının 3 yıldır AB ülkelerinden Şengen vizesi alma konusunda çok büyük mağduriyetler yaşadığını anımsatan Milletvekili Tan, CHP'nin Türkiye'yi temsil ettiği tüm platformlarda Avrupalı muhataplarına bu mağduriyeti anlattığını ancak sorunun çözümüne dair somut adımlar göremediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin 1963'ten bu yana AB'ye tam üyelik yolunda verilen emekleri hiçe sayarak üyelik müzakerelerini rafa kaldırmasının, Avrupalı hükümetleri Türk vatandaşlarına özensizce muamele etme konusunda cesaretlendirdiğini öne süren Tan, "Bizim düşüncemize göre Avrupa Birliği, Türkiye’de demokratik kurum ve teamüllerin giderek erozyona uğraması nedeniyle Türkiye’deki hükümete üstü kapalı yaptırımlar uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Tan, Şengen Bölgesi ülkelerinin, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine yasa dışı yollarla göç etmeye çalıştığı vakaların artmasını gerekçe gösterdiğini ifade ederek, AB Komisyonu tarafından 18 Nisan 2024'de Hindistan vatandaşlarına yönelik "kademeli vize" uygulamasının yürürlüğe konulduğunu anlattı ve "Neden Dışişleri Bakanlığı, bizim vatandaşlarımızın da kademeli vize uygulamasından otomatik yararlanabilmesi hususunda bir çalışma yürütmemektedir?" sorusunu sordu.

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması kapsamındaki vize serbestisinin neden hala yürürlüğe girmediğine de soran Namık Tan, "Dışişleri Bakanlığının yeterli olduğu bahanesiyle AB Bakanlığını kapatan zihniyet, AB üyeliği şöyle dursun, neden anlaşmalarla kazanılmış temel bir hakkı yürürlüğe koyma konusunda bu kadar etkisiz kalmıştır? Bu soruların muhatabı olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bu konuya öncelikli olarak eğilmesi konusunda açık çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.