Bursa'nın İznik ilçesinde yıllardır beklenen önemli ulaşım yatırımlarından biri daha hayata geçiyor. İznik-Mekece Yolu projesinin ihalesi 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme gelen İznik-Mekece Yolu projesinin ihalesinin 28 Ağustos 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

AK Parti 8.Olağan İlçe Kongresine katılmak üzere geçtiğimiz Kasım ayında İznik’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Karayolları Şefliğinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Bursa Koordinatörü Nazlı Ergül, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin ve bürokratlar ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve İznik’te ki bu görüşmede Mekece yolunun ihalesinin 2025 yılı içerisinde yapılacağı sözünü vermişti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdülkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçemize yaptığı ziyarette sözünü aldığımız İznik-Mekece yolu ihalesi 28 Ağustos’ta gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında sürecin takipçisi olan isimlere de teşekkür eden Başkan Usta, “Bu süreçte bizlere verdiği her sözü yerine getiren başta Bakanımız Sn. Abdülkadir Uraloğlu’na, AK Parti İl Başkanımız Sn. Davut Gürkan’a, Bursa Milletvekillerimize, Karayolları Bölge Müdürümüz Sn. Umut Akyazı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

İznik’in şehirlerarası ulaşım altyapısını da güçlendirecek olan proje, ilçenin doğu-batı hattındaki karayolu bağlantısını modern ve güvenli bir hale getirecek. İhalenin ardından çalışmaların en kısa sürede başlaması bekleniyor.