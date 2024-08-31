CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışının ardından stantları gezdi. Özgür Özel, Belediye Sokağı’nda Büyükşehir iştiraki Ege Şehir Planlama’nın standında çocuklarla birlikte deprem düdüğü çalarak, “İzmir’in kentsel dönüşüm bekleyen birçok yeri var. Ama Ankara’daki amcalar imzaları atmıyorlar. Deprem çok tehlikeli. Ankara’da imzaları bekleten amcalara ‘Hadi artık imzaları atın’ diye uyarı düdüğü çalacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, protokol ile birlikte bugün kapılarını açan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Belediye Sokağı’nda kurulan stantları gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarını dolaşan Özel, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı standında bilgi aldı. Özel, “Belediyelerimize yazdığımız talimat sonucunda ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Şimdi bütün belediyelerimiz, veteriner işlerini daire başkanlığı düzeyinde kuruyor” diye konuştu. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nin Bal ve Mayıs isimli köpekleri için Büyükşehir’in ürettiği ödül mamalarından aldı.

DEPREM DÜDÜKLERİ İLE ANKARA’YA UYARI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Ege Şehir Planlama’nın standında da çocuklarla buluştu. Buradaki deprem düdüklerini çocuklarla birlikte çalan Özel, “Hep birlikte deprem düdüğü çalacağız. Çünkü İzmir’in kentsel dönüşüm bekleyen birçok yeri var. Ama Ankara’daki amcalar imzaları atmıyorlar. Deprem çok tehlikeli. Ankara’da imzaları bekleten amcalara ‘Hadi artık imzaları atın’ diye uyarı düdüğü çalacağız. İmzaları, pazartesi günü atacaklar” diye konuştu.

İZMİR İTFAİYESİNE YANGIN TEŞEKKÜRÜ İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı standında İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz’dan bilgi alan Özel, “Yangınların şehre ulaşmasını engelliyorsunuz. Bir de üstüne laf yiyorsunuz. Üzülmeyin hiç. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Orman yangınlarını söndürmüyorlar. Sonra da ‘CHP’li belediye yangınları söndürmedi’ diyorlar. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 99 ORANINDA İÇİLEBİLİYOR” İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün standını ziyaret eden Özel musluktan akan suyu içti. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da “Sağlık Bakanlığı verilerine göre İzmir’de çeşme suyu yüzde 99 oranında içilebiliyor. Birçok noktadan örnek alıp, inceliyorlar. Kendi sitelerinden de sonuçları yayımlıyorlar” dedi. CHP Genel Başkanı Özel ile Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara süt dağıttığı önemli proje olan Süt Kuzusu standında da bir bardak süt içti. Özel, sütü çok beğendiğini söyledi.

SANAL GÖZLÜK İLE KEYİFLİ ANLAR İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sanal gözlük deneyimini de yaşadı. Sanal gözlükleri takan Özel ile Tugay, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresine gözlüklerle bakarak, sanal sanatı deneyimledi.

Özel, yapay zeka destekli ESHOT otobüsünde de direksiyona geçti ve güvenli yolculuk sisteminin tanıtıldığı otobüs ile ilgili bilgi aldı. Özgür Özel, çocuklarla da yakından ilgilendi. Fotoğraf çektirmek isteyen bir kız çocuğu, gözyaşlarını tutamadı. Protokol, 93. İEF’in onur konuğu kenti olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi stantlarını da gezdi.

Başkan Tugay 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen dron gösterisini de Kültürpark’tan bir süre izledi.