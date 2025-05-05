CHP Bursa İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki göstererek, "Korkmayız, yılmayız, geri çekilmeyiz!" mesajı verdi.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreni çıkışında uğradığı yumruklu saldırıya tepkiler sürüyor.

CHP Bursa İl Başkanlığı, il binasında düzenlediği basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı. Açıklamaya İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Yeşiltaş, Önder’e başsağlığı dileyerek, “Acının paylaşılması gereken bir günde Genel Başkanımız alçakça bir saldırıya uğradı. Bu, milletin iradesine ve Türkiye’nin geleceğine yapılmış siyasi bir saldırıdır. Cenaze dayanışması kirletildi” dedi.

Saldırının, “Ya bendensin ya düşmansın” anlayışının sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Yeşiltaş, “Bu, yıllardır öfkeyle yönetenlerin, toplumu kutuplaştıranların ürünü. Ancak CHP korkmaz, sinmez, geri çekilmez! Biz Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş bir partiyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Tüm halkımızı dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.