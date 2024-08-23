Herkes Duysun TV ekranlarına konuk olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz hafta TBMM Can Atalay oturumunda çıkan kavgaya değindi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta, TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda yumruklu kavga çıktı. AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri dakikalarca kavga etti, yaralananlar oldu. Yaşanan tatsız durumu, ‘utanç’ olarak değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Herkes Duysun TV ekranlarına konuştu.

“TOLERANS GÜÇLÜ OLANDAN BEKLENİR”

Son dönemde artan TBMM kavgalarında güvenlik sorununa değinen Öztürk, “Yaşanan olayları utanç verici buluyorum. Sonuçta TBMM’de konuşarak, toplumun bizi izlediği ortamda fiziksel müdahale şu anki durumumuzun ne olduğunu gösteriyor. Oradaki her vekil toplumun oylarıyla seçilmiş ve oraya gelmiş. Hoşgörü ve tolerans yönetenden beklenir. 31 Mayıs 2024 itibari ile bizim bir soru önergemiz var. 1259 tane araştırma önergesi verilmiş. Bunların iki tanesini MHP, iki tanesini AK Parti, geri kalanları ise muhalefet vermiş ve içlerinden sadece dört tanesi kabul edilmiş. Bu önergeyi hazırlayanların arasında doktor, akademisyen, yıllarını siyasete adamış insanlar var. Bunlar da kendi şehirlerini, temsil ettiği meslek gruplarını çözüme sunuyor. ‘Muhalefetin bir dediği de doğrudur’ diyen bir model ortada yok. Dolayısıyla çözmemiz gereken problemlerin başında bu geliyor. Her insan bizi arıyor, dertlerini anlatıyor. Bunları dile getirmek sorun değil, çözme idaresi gösteren yönetim modeli gerekiyor. Hoşgörü ve tolerans güçlü olandan beklenir. Böyle bir durum da Meclis’te mevcut değil.

Mecliste 600 milletvekilini yeterli bulduğunu söyleyen Öztürk şu ifadelere yer verdi:

“Milletin temsiliyeti olarak bakıldığında oranımız çok fazla değil. Sonuçta büyük bir ülkeyiz. Bir milletvekili 100 bin kişiyi temsil ediyor ama bu Avrupa’da daha düşük. Bence bu yorumlanması gereken bir konu değil. Asıl milletvekilinin çalışmalarını değerli kılacak yönetim modelini, saygıyı ve tahammülü geliştirmek gerek.”