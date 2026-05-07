Bilecik'te eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında 'Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği koordinasyonundaki toplantıda; il genelindeki okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri, asayiş uygulamaları ile uygulanacak koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca erken uyarı mekanizmaları, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

İlgili kurum temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda; okul çevrelerinde yürütülen denetim faaliyetleri, trafik güvenliği uygulamaları ve öğrencilerin güvenliğine yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda mevcut uygulamaların daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, okul içi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantı, değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi.