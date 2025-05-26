Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Benim Bir Hikayem Var’ etkinliği kapsamında ‘Çevre Dedektifi’ kitabının yazarı Nermin Ferhan Karamuti’yi çocuklarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, birbirinden kıymetli yerli ve yabancı yazarları Bursalı çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

‘Benim Bir Hikayem Var’ serisinin son konuğu, ‘Çevre Dedektifi’ kitabının yazarı Nermin Ferhan Karamuti oldu.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programda Karamuti, hikayelerinin ilham kaynaklarını çocuklarla paylaştı.

Enerji tasarrufu, çevre kirliliği ve doğal kaynakların doğru kullanımı konularında önemli bilgiler veren Karamuti, sürdürülebilir bir gelecek için çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Geri dönüşümün önemine de dikkat çeken Karamuti, çocuklara plastik poşet ve pet şişelerin doğaya verdiği zararlardan bahsetti.

Programın sonunda Nermin Ferhan Karamuti, çocuklar için kitabını imzaladı.