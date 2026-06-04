Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret, enerji ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Black Sea Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi, sektör temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) -Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de ve yurt dışında önemli projelere imza atan Tek Enerji, Romanya pazarına yönelik saha tecrübesiyle zirvede dikkat çekti.

'Romanya'da Yatırım Yolculuğu: Türk Yatırımcı Perspektifinden Gerçek Deneyimler ve Fırsatlar' başlıklı konuşmasında Şahintaş, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarında karşılaşılan şebeke kapasitesi ve finansman maliyetleri gibi başlıklara değinerek, Romanya'nın bu süreçte yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunduğunu ifade etti.

'ROMANYA, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİK BİR ÖNEM TAŞIYOR'

Romanya'nın güneş enerjisi yatırımları için önemli bir pazar haline geldiğini belirten Şahintaş, 'Yenilenebilir enerji yatırımlarında doğru fizibilite, finansman planlaması ve saha yönetimi büyük önem taşıyor. Romanya; yeşil dönüşüm süreci, finansman imkanları ve gelişen enerji altyapısıyla Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor. Nakit hibe destekleri, uzun vadeli yeşil kredi imkanları ve yüksek güneş verimliliği, projelerin yatırım geri dönüş süreçleri açısından Romanya'yı stratejik bir pazar haline getiriyor. Güneş enerjisi yatırımları bölgesel ölçekte stratejik büyüme alanları arasında yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

TEK ENERJİ'DEN ULUSLARARASI PAZARLARDA BÜYÜME VİZYONU

Romanya'nın yenilenebilir enerji alanında Türk yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunduğunu belirten Şahintaş, Tek Enerji'nin bu alandaki saha deneyimiyle yatırım süreçlerinde önemli bir çözüm ortağı olmayı amaçladığına değindi. Uluslararası yatırım geliştirme alanında Avrupa ve Asya pazarlarında yatırımcıya özel, güvenli ve ölçeklenebilir enerji modelleri geliştirdiklerini belirten Şahintaş, bölgesel mevzuat, piyasa dinamikleri ve teknik gereklilikleri dikkate alarak yatırım süreçlerinin her aşamasında sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şahintaş, 'Yıl sonuna kadar Romanya'da 100 MW kurulu güce ulaşma hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'deki yatırımcı ve sanayicileri doğru projelerle buluşturarak, bölgesel ölçekte güçlü iş birlikleri geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Romanya'nın sunduğu fırsatların, Türk yatırımcılar için Avrupa enerji piyasalarında daha etkin bir konum elde etme noktasında önemli bir potansiyel taşıdığına inanıyorum.' dedi.