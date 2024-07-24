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Türkü dünyasında heyecan verici bir düet: Engin Demirci ve Tülay Maciran’dan “Zor”

İrlanda'nın geleneksel müzik ve dans kültürünü canlı enstrümanlar ve koreografileriyl e Bursalıların gözleri önüne seren Celtic Legends , yaklaşık 2 saat süren programı boyunca Bursalıları kendine hayran bıraktı.

Bursalıları İrlanda'ya doğru yolculuğa çıkaran Celtic Legends 'in gösterisinin müzik direktörlüğün ü Sean McCarth y üstlenirken, koreografisini ise Jacintha Sharp e hazırladı.

BURSA (İGFA) - İrlanda dans ve müziğini 22 yıldır sahneleyen Celtic Legends, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Celtic Legends, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluştu. Ersel NALBANT/ HERKES DUYSUN