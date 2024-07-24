1 yaşına basan kızı Lena için unutulmaz bir doğumgünü partisi veren AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Anzelha Nazlı Tan, yazlığının bahçesine lunapark kurdurdu.BURSA (İGFA) - AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Özel Çocukça Anaokulu Kurucusu Anzelha Nazlı Tan, Ori Sigorta Marmara Bölge Müdürü olan eşi Eser Tan ile minik kızları Anzelha Lena için unutulmayacak bir doğumgününe imza attı.

Bu özel günde Bursa Kumla’daki yazlık sitelerinin bahçesini Birgül Ay imzasıyla mini bir lunaparka dönüştüren Tan çifti, bu renkli günde seçkin konuklarıyla çocuklarını ağırladı. En çok ta çocukların keyif aldığı renkli kutlamada lunaparktaki bubble show ve tahta bacakla eğlenen minikler, kurulan standlarda pamuk şekeriyle popcorn keyfi yapmayı ihmal etmedi.

Konuklarıyla yakından ilgilenen Anzelha Nazlı Tan, 1 yaşına basan kızı Anzelha Lena ve ailesiyle birlikte gün boyunca keyifli anlara imza attı.