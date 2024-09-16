"7 Ağaç Ormanları" programıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden ÇEKÜL Vakfı, dikim sonrası gelişmeleri de yakından takip ediyorİSTANBUL (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşunun ilk yıllarında hayata geçirdiği ‘92 Ormanı Projesi” yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı.

Toplumdaki duyarlılıktan esinlenen ÇEKÜL, 1994 yılında 7 Ağaç Ormanları programını başlattı. Bir kişinin bir yılda tükettiği kadar doğal kaynağı temsil eden 7 Ağaç, vakfın doğal mirasın korunması ve insan-doğa dengesine dikkat çekmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir yere sahip.

SİVAS VE ERZİNCAN 7 AĞAÇ ORMANLARI SAHA ZİYARETLERİ

ÇEKÜL Vakfı, ‘’7 Ağaç Ormanları’’ projesiyle bugüne kadar ülkemizin farklı bölgelerinde 70’ten fazla sahada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye’de binlerce kişi, aile, kurum, şirket artık birbirine ve doğaya, güzel dileklerini ve sevgilerini 7 Ağaç aracılığıyla iletmeyi güzel bir alışkanlığa dönüştürdü; özel günlerde fidan hediye ederek tüketim alışkanlıklarını doğadan yana kullanmayı tercih etti. Yaklaşık 1 milyon doğaseverin desteğiyle dikilen fidanların sayısı 4 milyonu aştı.

ÇEKÜL Vakfı, ormanlaştırma çalışmalarını, fidan dikimi sonrasında da titizlikle takip ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yakın bir ilişki içinde çalışan vakıf, orman sahalarındaki gelişmeleri uzman ekipleriyle inceliyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında 21-23 Ağustos 2024 tarihlerinde ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları ekibi Sivas ve Erzincan’daki 6 önemli sahayı ziyaret etti. Yerel orman yetkilileri ile yapılan saha incelemelerinde dikilen fidanların sağlıklı bir şekilde büyüdüğü tespit edild