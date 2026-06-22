Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) 31. Mali Genel Kurulu'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, 2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere toplam 115 milyon TL burs, başarı desteği ve indirim sağlandığını açıkladı. Alpay, yapay zekâ destekli eğitim uygulamaları ve tam bursluluk programına odaklandıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) 31. Mali Genel Kurulu, Bursa'daki 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ÇEK yöneticileri, önceki dönem başkanları, kurum müdürleri ve kooperatif ortakları katıldı.

Genel kurulda konuşan ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, kooperatifin 31 yıllık süreçte ortaklarının, gönüllülerinin ve çalışanlarının katkılarıyla Türkiye'nin eğitim alanındaki en önemli sosyal kooperatiflerinden biri haline geldiğini belirtti. Ortak sayısının 1.593'e ulaştığını ifade eden Alpay, dayanışma yapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Alpay, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere toplam 115 milyon TL tutarında burs, başarı desteği ve çeşitli indirimler sağlandığını açıklayarak, eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarında toplam 1.708 öğrenciye hizmet verdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ÇEK Spor Salonu'nun gelirlerinin burs kaynaklarına aktarılacağını belirten Alpay, özellikle 'Tam Bursluluk Programı' ile daha fazla öğrencinin eğitim hayatına destek vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yapay zekâ destekli eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Yaşam Becerileri gibi özgün derslerin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayan Alpay, 'Eğitimde fırsat eşitliğini büyütmek ve çağdaş eğitim anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

Genel kurulda söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Bursa'da çağdaş, bilimsel ve nitelikli eğitime katkı sunan ÇEK'in çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, eğitime değer katan kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti. Toplantıda faaliyet raporları, mali tablolar ve gelecek dönem çalışma programı görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları da ibra edildi. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.