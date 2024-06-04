Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik sporcuları, Kocaeli’nde gerçekleştirilen yarışmalarda bir gümüş bir de bronz madalya elde etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’daki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için tüm imkanları seferber eden Çayırova Belediyesi, spor alanına yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) artistik jimnastik branşında yarışan minik sporcular, elde ettikleri başarıyla alkış topladı. İzmit’te düzenlenen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Artistik Jimnastik Branşı’nda yarışmalara katılan minik erkekler sporcuları il ikinciliği ve il üçüncülüğü derecelerini elde ederek gümüş ve bronz madalyayı boyunlarına taktı.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM”

245 sporcunun katıldığı yarışmada gümüş ve bronz madalya alarak önemli başarı elde eden sporcuları tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Artistik Jimnastik Branşı Minikler İl Birinciliği Yarışmaları’nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.