Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gönüllüleri, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekmek amacıyla İzmit Kent Ormanı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. 'Yanmadan Tedbir Al' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yangına neden olabilecek cam ve pet şişeler doğadan toplanırken, vatandaşlara da ormanları koruma çağrısı yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin her yaz karşı karşıya kaldığı orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kocaeli Gönüllüleri'nin yoğun katılımıyla İzmit Kent Ormanı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, yangın riskini artıran atıklar tek tek toplandı. Cam şişeler, plastik atıklar ve doğaya bırakılan çöpler temizlenirken, etkinlik boyunca vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesinde bireysel sorumluluğun önemi anlatıldı.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI'

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. Yamak, Kocaeli Gönüllüsü hareketinin kent için sorumluluk alan vatandaşlardan oluştuğunu belirterek şöyle konuştu: 'Her yaz başında ve yaz boyunca ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınlarını hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için sahada oluyoruz. Çünkü orman yangınlarının yüzde 95'i insan eliyle çıkıyor. Bugün burada özellikle mercek etkisi oluşturarak yangına neden olabilecek materyalleri topluyoruz. Amacımız sadece temizlik yapmak değil, insanlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak.'

Yangınların yalnızca ağaçları değil, yaşamın tamamını tehdit ettiğini vurgulayan Yamak, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ormanlarımız yandığında sadece doğa zarar görmüyor. İnsanlarımızı, canlıları ve yılların emeğini kaybediyoruz. Ağaçları yeniden dikebiliriz ama kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Bu nedenle hepimizin doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras yeşil ve yaşanabilir bir dünya olacaktır.' Yamak, etkinliğe oğlu ile birlikte katılarak sahada bizzat çöp topladı. Baba-oğul özellikle yangın riski oluşturan cam şişe ve benzeri yanıcı atıkların temizlenmesine aktif olarak katılarak çevre temizliğine destek verdi.

GÖNÜLLÜLERDEN GELECEĞE SAHİP ÇIKAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Kocaeli Gönüllüsü Serdar Şimşek, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Yaklaşık iki yıldır Kocaeli Gönüllüsü projelerinde yer aldığını ifade eden Şimşek, şunları söyledi: 'Bugün çocuklarımla birlikte buradayım. Onların da bu bilinçle büyümesini, yaşadıkları kente sahip çıkmasını istiyorum. Çocuklarımıza daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak zorundayız. Bu tür etkinlikler sadece bugünü değil, geleceği de koruyor.'

Toplanan atıkların, yangınların en önemli nedenlerinden birini gözler önüne serdiğini ifade eden Şimşek, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu: 'Burada gördüğümüz manzara bize yangınların neden çıktığını açıkça gösteriyor. Cam şişeler, plastik atıklar ve gelişi güzel bırakılan çöpler büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız doğaya hiçbir atık bırakmamalarıdır. Küçük görünen ihmaller, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor.'