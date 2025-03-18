Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 29. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul’e konuk oldu. Zorlu müsabakadan 80-90’lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’nın başarılı temsilcisi Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü. Dün MKE Ankaragücü’ne konuk olan Çayırova Belediyesi, sahadan 80-90’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya, temsilcimiz Çayırova Belediyesi Diante Watkins, Ali Efe Barış, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maçın ilk dakikalarında Jamari Traylor’un basketleriyle öne geçen Çayırova Belediyesi, hücumda ve savunmada istediği işleri sahaya yansıtınca ilk periyodu 22-24 önde kapattı. İkinci çeyrekle birlikte savunma sertliğini de artıran Çayırova Belediyesi, devreye 39-51’lik avantajla girdi.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Üçüncü çeyrekte farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, karar çeyreğine 58-69 önde girdi. Ankaragücü’nün basketlerine karşılık veren Çayırova Belediyesi, elde ettiği üstünlüğü korudu ve mücadeleden 80-90’lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Zorlu deplasmandan önemli bir galibiyet elde eden Çayırova Belediyesi maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, play-off yolunda kritik bir zafer kazandı.

DİANTE’DEN 28 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 28 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, Oğuzhan Kızıl’ın 18 sayı, Merthan Mutlu’nun 10 sayı ve Jamari Traylor’un 11 sayılık performansları galibiyette büyük rol oynadı. Çayırova Belediyesi, 30. hafta karşılaşmasında sahasında ligin güçlü ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

“BASKETBOL TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Çayırova Belediyesi’nin aldığı galibiyet, ilçede de büyük bir sevinç yaratırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ankaragücü’nü mağlup eden basketbol takımımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.