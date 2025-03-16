Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde verdiği iftar yemekleriyle Türkiye’nin dört bir yanından Keçiören’e gelerek yaşamlarını sürdüren vatandaşları aynı sofra etrafında buluşturmaya devam ederken, bu kez ilçede Çankırılılar bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar programında Çankırılıları ağırladı.

Birleştirici bir ruh içerisinde herkesle bir araya geldiklerine dikkati çeken Başkan Özarslan, parti ayrımı yapmadan, her zaman Türk Milletini bir görerek hizmet ettiklerini, kapılarının her daim açık olduklarını belirtirken, insanları ayrıştırmadan, birleştirici bir ruh içerisinde herkesle bir araya geldiklerini söyledi.

Buluşmada konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 11 ayın Sultanı Ramazan ayı bir masa etrafında hepimizin bir araya gelip paylaşmayı, yardımlaşmayı, kardeşliğin hissedildiği ay olduğunu belirterek, tüm paydaşlara teşekkür etti.

KEÇİÖREN BİZİM YARENİMİZ

Ankara Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Adem Can, “Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de organize olduk. Keçiören'de bizim yarenimiz, yaren kardeşimiz. Böylesi bir ortamda bizleri bir araya getirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mesut Başkanımızla pazara kadar değil, mezara kadar dostuz” dedi. Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can ise, anlamlı buluşmaya vesile olan Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.