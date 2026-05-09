Çanakkale Gençlik Günleri kapsamında düzenlenen 'Kukla, Mızıka, Maske' isimli pantomim gösterisi, 7 Mayıs Perşembe günü Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesi'nde sanatseverlerle buluştu.

ÇANAKKALE (İGFA) - Ünal Pekel'in yazıp yönettiği gösteride, Ege Öksüz, Merve Atmaca ve Dağhan Öter sahne aldı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği performans, pantomim sanatının anlatım gücünü sahneye taşırken, gençlik günleri etkinliklerine de renk kattı. Gençlerin gösterisi, izleyicilerin de katılımıyla etkileşimli bir şekilde devam ederek alkışlar eşliğinde sona erdi.