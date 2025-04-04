İş yerinde verimliliği ve kârlılığı artırmak amacıyla 2024 yılında da İnsan Kaynakları yöneticilerine ve kurumlara rehberlik etmeye devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelindeki mutluluk seviyelerini ölçen Birleşmiş Milletler'in (BM) 2012'den beri yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı sonuçlarına göre, Türkiye 150'yi aşkın ülke arasında 94. sırada yer aldı. AVİTA Çalışan Destek Programı değerlendirme raporu, bu tabloyu destekler nitelikte veriler sunarak çalışanların ruh sağlığına yönelik ihtiyaçlarını ortaya koyuyor.

Son beş yılda en çok tercih edilen hizmet, psikolojik danışmanlık oldu. Pandemi döneminde (%33) yoğun talep gören bu hizmet, 2024 itibariyle %43'e yükseldi. Bu artış, çalışanların ruh sağlığını koruma ihtiyacının giderek arttığını gösteriyor. Psikolojik destek alanların %84'ü kendileri için, %14'ü eşleri veya aile bireyleri için, %2’si ise çocuklarıyla ilgili uzmanlara başvurdu. En sık danışılan konular arasında kaygı belirtileri (%17), çocukluk gelişimi (%14) ve depresif belirtiler (%7) öne çıktı.

AVİTA’ya danışan çalışanların %62’si kadın, %38’i erkeklerden oluştu. Kadın çalışanlar en çok psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanırken, erkek çalışanlar en çok mevzuat danışmanlığı için başvurdu.

HUKUKİ KONULAR VE TIBBİ DANIŞMANLIK DA GÜNDEMDE

2024 yılında psikolojik danışmanlığın ardından en çok talep gören hizmet, %29 ile mevzuat danışmanlığı oldu. Özellikle ev sahibi-kiracı ilişkilerine dair hukuki danışmanlık taleplerinde artış gözlendi. Geçtiğimiz yılda dikkat çeken bir diğer konu ise tıbbi bilgi danışmanlığıydı. Bu alanda destek isteyen çalışanların %9'u en çok çocuk hastalıklarıyla ilgili bilgi almak için başvurdu.

FARKLI ALANLARDA DESTEK DEVAM ETTİ

2024 yılında çalışanların başvurduğu diğer hizmetler arasında sağlıklı beslenme danışmanlığı (%6), mali bilgi danışmanlığı (%6), veteriner danışmanlığı (%2) ve genel bilgi danışmanlığı (%5) yer aldı. Ayrıca, bel, boyun ve sırt ağrıları ile ofis ergonomisi konusunda danışmanlık alan çalışanların oranı %1 olarak kaydedildi. 2024 yılında danışanlara 78.000’in üzerinde seans gerçekleştirildi. Bu seansların %44’ü yüzyüze, %39’u telefondan ve %17’si online olarak yapıldı.

AVİTA Çalışan Destek Programı, sunduğu hizmetlerle 2024 yılı boyunca toplamda 155.436 çalışan/saat tasarruf sağlayarak kurumlara ve çalışanlara katma değer sunmaya devam ediyor.