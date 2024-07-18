Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BUÜ TBMYO) arasında yapılan işbirliğiyle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri ve mezunları için BUTGEM’de yaz okulu programı başlatıldı. Hayata geçirilen programla, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale gelmeleri ve iş dünyasında aranan uzman teknikerler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artıracak ve belirli konularda uzmanlaşmalarının sağlayacak proje iş dünyasının uzman personel ihtiyacına çözüm sunacak pilot bir uygulama olarak hayata geçirildi. Protokol kapsamında başlatılan yaz okulu programı, 7 farklı alanda 120 öğrenciye uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimleri sunuyor. Öğrenciler, yaz boyu ortalama 250 saatlik uygulamalı eğitim alarak sektörde doğrudan istihdama hazır uzman teknikerler haline gelecekler.

“UZMAN TEKNİKERLER YETİŞİYOR”

BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, başlatılan eğitim programının hem öğrencilerin yetişmesine hem de sektörün ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti. Mehmet Karahan, "Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz tekniker değil, uzman teknikerler olacaklar. 120 öğrenci ile başladığımız bu programı önümüzdeki yıl daha farklı alanlarda yaygınlaştırarak büyütmeyi ve devam ettirmeyi planlıyoruz. BUTGEM, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 13 ana sektörde 200'e yakın eğitim programıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra 8-14 yaş arası çocuklar için telden araba kursu, maket robot kursu, ahşap oyuncak kursu, origami ve yazılım-kodlama eğitimleri düzenleyerek, genç yaşlardan itibaren mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu çalışmalar, BUTGEM'in geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin sadece bir kısmını oluşturuyor.” dedi.

“TEORİK BİLGİLERİMİZİ PRATİKTE UYGULAMA FIRSATI BULDUK”

Programa katılan öğrencilerden Bahar Petek, "Bu yaz okulu sayesinde teorik bilgilerimizi pratikte uygulama fırsatı bulduk. İş dünyasına daha hazırlıklı ve donanımlı olarak adım atacağız" diye konuştu. Mustafa Orhan program sayesinde sektörde ihtiyaç duyulan becerileri kazanma şansı olduğunu ifade ederek, “Mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda daha umutluyuz" ifadelerini kullandı. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayşegül Akpınar da program hakkında, "Öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini artırmak ve sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla başlattığımız bu yaz okulu programı, gelecekte daha büyük başarılara imza atmamızın önünü açacaktır." dedi.

PROGRAM HEDEFLERİ

Program, Eylül 2024'ten itibaren genişletilerek meslek liseleri ve meslek yüksekokulu öğrencilerini kapsayacak şekilde haftada en az 3 gün "İşyeri Eğitimi" kapsamında devam edecek. Yaz okulu ile beraber yıllık 1.000 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. BUTGEM-BUÜ TBMYO işbirliğiyle gerçekleştirilen bu program, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale gelmelerini ve iş dünyasında aranan uzman teknikerler olarak yetişmele