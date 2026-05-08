BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, küresel kırılganlıkların arttığı yeni dönemde Türkiye'nin hem ciddi riskler hem de stratejik fırsatlar barındırdığını söyledi. BUSİAD'ın ilk kez hazırladığı 'Ekonomik Görünüm ve Stratejik Değerlendirme Raporu'nda finansmana erişim, enerji maliyetleri ve jeoekonomik dönüşüm öne çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), ekonomi ve jeoekonomik gelişmelere ışık tutacak yeni rapor serisinin ilkini kamuoyuyla paylaştı. Dört ayda bir yayımlanacak 'BUSİAD Ekonomik Görünüm ve Stratejik Değerlendirme Raporu'nun tanıtım toplantısında konuşan BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, dünyada ekonomik ve siyasi kırılganlıkların arttığını belirterek iş dünyasının daha güçlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Hatunoğlu, 'Yalnızca Türkiye değil, tüm dünya ekonomik, siyasi ve jeoekonomik açıdan oldukça kırılgan bir dönemden geçiyor. Belirsizliklerin arttığı bu süreçte değişimi doğru okumak her zamankinden daha önemli' dedi.

'TÜRK SANAYİCİSİ DAYANIKLI YAPISINI KORUYOR'

İçinde bulunulan dönemin riskler kadar fırsatlar da taşıdığını vurgulayan Hatunoğlu, Bursa iş dünyasının geçmişte olduğu gibi bugün de zorlu koşullara karşı dirençli olduğunu ifade etti.

İş dünyasının özellikle finansmana erişim, öngörülebilirlik ve rekabet gücünü artıracak düzenlemeler konusunda beklentileri bulunduğunu kaydeden Hatunoğlu, 'Türkiye'nin doğru politikalar ve dönüşüm adımlarıyla çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz' diye konuştu.

REEL SEKTÖRDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

Toplantıda BUSİAD Ekonomi Danışmanları tarafından hazırlanan analizler de paylaşıldı. Metin Özdemir tarafından hazırlanan BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi'nde talepte ılımlı yavaşlama, maliyet baskılarında artış ve üretimde zayıflama işaretleri öne çıktı.

Derya Hekim tarafından hazırlanan ekonomik görünüm raporunda ise enerji maliyetleri, ihracat pazarlarındaki daralma ve küresel belirsizliklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri değerlendirildi.

'Jeoekonomi artık belirleyici güç'

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kerem Alptemoçin de yaptığı konuşmada son beş yılda dünya ekonomisinin kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.

Pandemi sonrası dönemde ekonomik sürdürülebilirliğin artık ulusal güvenlik konusu haline geldiğini belirten Alptemoçin, 'Jeoekonomi artık dış politikanın tamamlayıcı unsuru değil, doğrudan belirleyici araçlarından biri haline geldi' dedi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle hem riskler hem de fırsatlar taşıdığına dikkat çeken Alptemoçin, enerji ve lojistik alanında Türkiye'nin alternatif merkez olma potansiyelinin güçlendiğini ifade etti.

'2026'NIN İLK ÇEYREĞİ ÜÇ BÜYÜK ŞOKLA ŞEKİLLENDİ'

BUSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Derya Hekim ise 2026'nın ilk çeyreğinde küresel ekonominin üç büyük gelişmeyle yeniden şekillendiğini söyledi. Dr. Hekim, bu gelişmeleri: Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı krizi, ABD'nin yeni tarife politikaları, Avrupa'nın korumacı ticaret politikalarına yönelmesi olarak sıraladı.

Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığı nedeniyle Hürmüz krizinden daha fazla etkilendiğini belirten Hekim, enerji maliyetlerindeki artışın cari açık ve enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Sektörel değerlendirmelerde otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık ihracatla güçlü performans gösterdiği belirtilirken, tekstil ve hazır giyim sektöründe ise yapısal sorunların derinleştiği kaydedildi.

Hekim, tekstil sektöründe konkordato sayılarındaki artış ve yüz binlerce kişilik istihdam kaybının sektörün ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Raporda ayrıca Türkiye'nin enerji ve lojistik koridorları açısından stratejik öneminin arttığına dikkat çekildi. Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan'a yönelen enerji akışının Türkiye açısından önemli avantaj oluşturduğu ifade edildi.

BUSİAD yönetimi, yeni dönemde ekonomi, jeoekonomi, verimlilik ve küresel ilişkiler alanlarında oluşturulan platformlarla iş dünyasına veri ve stratejik analiz desteği sunmayı sürdüreceklerini açıkladı.