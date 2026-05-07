Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş Forumu kapsamında iki ülke iş dünyasının ekonomik iş birliğini güçlendirmek için önemli temaslarda bulunduğunu açıkladı. Forumda dört iş birliği anlaşması imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı.

Forumda, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile birlikte Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, organizasyonun iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı daha ileri taşıyacağını belirtti. 300'den fazla iş insanının katıldığı forum kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile CREA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Türk ve Cezayirli firmalar arasında dört ayrı iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Bakan Bolat, Türkiye ile Cezayir arasında belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için iş dünyalarının karşılıklı temaslarının artırılacağını ve somut projelerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

İki ülke yatırımlarının ulaştığı noktaya da dikkati çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'nin petro-kimya üretimine büyük bir ivme kazandıracak olan Rönesans Holding ile Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ortaklığında yürütülen Ceyhan Polipropilen (PP) Projesi, yatırımlarını tam gaz hızlandırmaktadır. Bu yatırım, 1-2 sene zarfında hizmete açıldığında, Türkiye'nin çok ciddi bir petro-kimya üretimine katkı yapacaktır, Türkiye ile Cezayir arasındaki en önemli yatırımlardan birisi olarak kayda geçecektir' diye konuştu.