TCMB'nin 2025 4. çeyrek raporuna göre, yurt içi yerleşiklerin varlıkları 220, yükümlülükleri 232 trilyon TL oldu. Net finansal pozisyon açığının GSYİH'ye oranı yüzde 19,1'e gerilerken, ekonomi yüzde 3,4 oranında net borç alan konuma geçti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon TL'ye, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL'ye ulaştı. Böylece Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığı devam ederken, söz konusu açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranında gerileme kaydedildi.

NET FİNANSAL POZİSYON AÇIĞI GERİLEDİ

TCMB verilerine göre Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının GSYİH'ye oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 1,7 puan azalarak yüzde 19,1 seviyesine geriledi.

Raporda, ekonomideki finansal dengelerin sektörler bazında farklılaştığına dikkat çekildi.

EKONOMİ NET BORÇ ALAN KONUMA GEÇTİ

Bir önceki çeyrekte GSYİH'nin yüzde 1'i oranında net borç veren konumunda bulunan toplam ekonomi, 2025'in son çeyreğinde yön değiştirerek GSYİH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç alan konuma geçti. Bu gelişme, ekonomide finansman ihtiyacının arttığına işaret etti.

HANEHALKI ALACAKLI, REEL SEKTÖR BORÇLU

Sektörel finansal bilançolar incelendiğinde; hanehalkı ile dünyanın geri kalanının yurt içindeki diğer sektörlere karşı alacaklı pozisyonda bulunduğu, finansal olmayan kuruluşlar ile genel yönetimin ise borçlu konumda olduğu görüldü. Merkez Bankası değerlendirmesinde, toplam ekonominin genel olarak finansal borçlu pozisyonunu sürdürdüğü belirtildi.

Rapora göre hanehalkının finansal varlıklarında en büyük payı yüzde 54 ile para ve mevduat kalemi oluşturdu.

Yükümlülük tarafında ise hanehalkı borçlarının neredeyse tamamının kredilerden oluştuğu kaydedildi.

Bu arada finansal olmayan kuruluşların bilançolarında ise hisse senedi ve özkaynak kalemleri belirleyici oldu. Bu kalemlerin; finansal varlıklar içinde yüzde 51, yükümlülükler içinde ise yüzde 48 paya sahip olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE

TCMB, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borçluluk düzeyinin uluslararası karşılaştırmalarda düşük seviyede kalmaya devam ettiğini vurguladı. Kredi ve borçlanma senetlerinden oluşan toplam borcun GSYİH'ye oranı, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 93 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki çeyreğe göre sınırlı gerileme gösterdi.