Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yeşil Bursa Çalışma Komitesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabilecek çalışmaları konuştu.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabileceklerin yanı sıra 2050 yılı 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı, Bursa’nın kültür ve turizm etkinlikleri ile trafik ve kooperatifleşme konuları da ele alındı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Küçükkayalar, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için çok şeyler söylendiğini ama kesin çözüme yönelik yapılması gerekenlerin bir türlü yapıl(a)madığını ifade etti. Küçükkayalar, BUSİAD’ın “Sanayi, Tarım ve Turizm ile gelişen Bursa” vizyon çalışmasıyla gündeme getirdikleri Nilüfer Çayı’nın temiz akması düşüncesinin eyleme geçmesi için uğraşmaya devam ettiklerini de belirtti. Sanayicinin, yerel yönetimlerin, OSB’lerin ve denetleyici kurumların konunun tarafları arasında olduğunu ifade ederek, “Sorumluluğu birbirimize atarak değil, mutlaka bir şey yapmalıyız diyerek, sorunları ve mantıklı çözüm yolu önerilerini belirleyerek, tıpkı Eskişehir’deki Porsuk Çayının temizlendiği gibi, hep birlikte yola çıkmalıyız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de BUSİAD’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, “155 noktada kaçak deşarj tespit ettik ve buraları kapadık. Şimdi de Nilüfer Çayı’na akan derelere bakıyoruz, kaçak deşarj var mı diye. BUSKİ’nin de yanlışı olmuş süzüntü suyu ile ilgili. Nilüfer Çayı’nın belli yerlerine kirlilik ölçer koyacağız. Böylece nerelerde kaçak deşarj olduğunu öğrenip tedbir alacağız” dedi.

BUSİAD Onur Üyesi ve Yeşil Bursa Çalışma Komitesi Üyesi Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker de Nilüfer Çayı’nın yatağında yer alan rekreasyon alanlarındaki ağaçların, kulübelerin ve spor alanlarının çitlerinin taşkın ihtimali nedeniyle buralardan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ziyarete, BUSİAD Başkanı Küçükkayalar ve Erdem Saker’in yanı sıra BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Haluk Parlamış ve Serdal Can, Denetim Kurulu Üyesi Denizhan Sezgin, BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Yeşil Bursa Çalışma Komitesi Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Aygun ve Çevre Yüksek Mühendisi Nagihan Çelik de katıldı.