Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e yükselen Bursaspor’u tebrik etti. Yeşil-beyazlı ekip, Bornova 1877 maçının ardından kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elinden aldı.BURSA (İGFA) - Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynadığı Bornova 1877 maçında 4-1'lik galibiyet sonrasında düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elinden aldı.

Taraftarların coşkusuyla renklenen törende, Bursaspor’un Süper Lig’e dönüş yolculuğunda ilk adım mutlu sonla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maç sonrası büyük bir coşkuyla kutlama yaparken, bu zafer, 2009-2010 sezonunda yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun anılarını canlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e yükselen Bursaspor Kulübü’nü tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, yeşil-beyazlı ekibin oyuncularını, teknik ekibini, taraftarlarını ve tüm Bursa camiasını kutladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1913983588959133831

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 2’nci Lig’e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa’yı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Bursaspor Kulübü, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etmişti.