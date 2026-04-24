Bursa basınının ve tarih araştırmacılığının duayen ismi, gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç, vefatının 16. yıldönümünde özel bir etkinlikle anılıyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesinin katkılarıyla düzenlenen tören, aynı zamanda kentin tarihine ışık tutan dev bir belgeselin galasına ev sahipliği yapacak.

Anma töreninin en önemli ayağını, ÇGD Bursa Şube Başkanı Gazeteci Tayfun Çavuşoğlu tarafından hazırlanan ve çekimleri tamamlanan 'Yılmaz Akkılıç ve Bir Şehrin Belgelenen Tarihi... Susmak da Bir Eylemdir!' belgeseli oluşturuyor. Akkılıç'ın mücadele dolu yaşamını ve Bursa'nın kültürel hafızasına katkılarını konu alan belgesel, ilk kez 28 Nisan 2026 Salı günü saat 18:30'da Ataevler Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.

ÖNEMLİ İSİMLER AKKILIÇ'I ANLATTI

Bursa'nın siyaset, hukuk, basın ve akademik dünyasından pek çok isim, belgeselde yer alan tanıklıklarıyla Yılmaz Akkılıç'ın bilinmeyen yönlerine ve kente kattığı değerlere ışık tuttu.

Belgesele alfabetik sırayla şu isimler katkı sundu: Ali Arabacı, Asude Şenol, Erhan Sevimli, Ertuğrul Yalçınbayır, Hacı Tonak, Kadri Güler, Mithat Kırayoğlu, Mustafa Bozbey, Mutlu Esendemir, Mehmet Ali İnan, Mümin Ceyhan, Necati Kartal, Nuri Kolaylı, Şadi Özdemir, Şahin Gençal, Tayfun Çavuşoğlu, Teoman Alper, Yahya Şimşek, Yener Akkılıç ve Yüksel Baysal.

ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Törende ayrıca gelenekselleşen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırma Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirilecek. Kent kültürüne dair yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen Elif Acar Bilgin, Egemen Deniz ve Ekrem Hayri Peker'e plaketleri takdim edilecek.

YILMAZ AKKILIÇ KİMDİR?

1933 doğumlu olan Yılmaz Akkılıç, Türkiye'nin ve özellikle Bursa'nın en önemli basın emekçileri ve araştırmacı-yazarlarından biridir.

Askerlikten emekli olduktan sonra adım attığı Bursa yerel basınında devrim niteliğinde işlere imza atmıştır. Gemlik Körfez'den Bursa hakimiyet, Olay ve Kent'e kadar çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazdı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nin (1989) kurucu başkanıdır. Aynı zamanda Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olup, meslek etiğinin savunucusu olmuştur.

En büyük miraslarından biri, Bursa'nın tarihini, kültürünü ve coğrafyasını iğneyle kuyu kazar gibi işlediği 'Bursa Ansiklopedisi' ve kente dair sayısız araştırma kitabıdır. Atatürk'ün Bursa gezileri ve Bursa'nın işgalden kurtuluş sürecine dair önemli eserler vermiştir. Kitaplara ve bilgiye olan tutkusunu, binlerce ciltlik kişisel kütüphanesini halka açarak taçlandırmıştır. Bugün Ataevler Basın Kültür Saraı'nda bulunan Akkılıç Kütüphanesi, kentin en önemli araştırma merkezlerinden biridir.

2010 yılında aramızdan ayrılan Akkılıç, sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda Bursa'nın yaşayan belleği olarak hafızalara kazınmıştır.