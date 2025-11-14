Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Bursa'nın teknoloji üssü ULUTEK Teknopark'ı ziyaret ederek kentin teknoloji ekosistemi ile Ar-Ge ve girişimcilik alanındaki gelişmeleri yerinde değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ve BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram'ın katılımıyla ULUTEK Teknopark'ta düzenlenen toplantı ve firma ziyaretlerinde bölgenin teknoloji ekosistemi değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, teknoparkın genel yapısı, faaliyet alanları ve yürütülen projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyaretin teknopark ekosisteminin mevcut çalışmalarını değerlendirmek açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Karagöz, 'ULUTEK olarak, Bursa'nın sanayi gücünü akademik bilgi birikimiyle bir araya getiren bütüncül inovasyon yapımızı büyütmeye gayret ediyoruz. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımızın ziyaretinde; Ar-Ge firmalarımızın yürüttüğü projeleri, prototipleme ve teknoloji geliştirme altyapımızı, girişimcilere sunduğumuz destek mekanizmalarını ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kapsamlı biçimde ele alma fırsatı yakaladık. Bakanlığımızın vizyonuyla uyumlu şekilde, katma değer üreten ve ihracat potansiyeli yüksek teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, ziyaretleri ve teknopark ekosistemimize gösterdikleri ilgi için Sayın Bakan Yardımcımız Muhammet Kasım Gönüllü'ye teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

FİRMALAR VE AR-GE PROJELERİ YERİNDE İNCELENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü ve beraberindeki heyet, ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek yürütülen Ar-Ge projeleri ile teknolojik üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.