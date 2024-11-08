Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin Marmara Denizi’ne ve göllere kıyısı bulunan ilçelerindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi ve yapılabilecek projelerin görüşülmesi amacıyla ilçe yöneticileri ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa’nın sahil kenti kimliğini daha fazla öne çıkarmak için çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, kıyı bandındaki ilçelerin yöneticilerinin, üreticilerinin ve sektör paydaşlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan toplantının ana gündem maddesi, zeytincilik başta olmak üzere su ürünleri üreticilerinin sahada karşılaştığı eksikliklerin tespit edilip giderilmesi oldu.

Toplantıda, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konuları ele alındı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Bursa’nın kıyı şeridinde bulunan üreticilerin sahadaki eksikliklerini belirlemek ve çözümler sunmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirterek, üreticinin daha verimli üretim süreci için gerekli destekleri planladı. Deniz ve göl kıyılarında yapılacak projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaklarını ifade eden Sarsıcı, yerel üreticilerin ve halkın yararına olan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

