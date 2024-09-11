Bursa’nın Gazcılar Mahallesinde yaşayan aileler, mahalledeki çocuk parkı eksikliği nedeniyle çocuklarının güvenli oyun alanlarına erişimde zorluk yaşadıklarını dile getiriyor.BURSA (İGF) - Mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek Gazcılar Mahallesine acil bir çocuk parkı yapılmasını talep ediyor.

Bursa’nın Gazcılar Mahallesinde çocuk parkı eksikliği, mahalle sakinleri için büyük bir sorun haline gelmiş durumda.

Aileler, çocuklarının oyun oynayabileceği güvenli bir alanın olmayışından şikayetçi. Mahalledeki çocuklar, araç trafiğinin yoğun olduğu sokaklarda oynamak zorunda kalıyor, bu da aileler için endişe kaynağı oluyor.

Sakinler, yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını ve mahalleye çocuk parkı inşa edilmesini istiyor.