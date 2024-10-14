Bursa’da yaşanan ambulans şoförüne yönelik darp olayının perde arkası gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili kamera kayıtları, yaşananların detaylarını gözler önüne serdi.Bursa Ajansı / BURSA (İGFA) - Kamera kayıtlarına göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastayı Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi‘ne taşıyan ambulansı gören Selim Y. kontrolündeki araç, ambulansa yol vermek için sağa yanaşıp beklemekteyken ambulans şoförü M.A.K., önünde yolun boş olmasına rağmen ani fren yaparak Selim Y.’nin aracının sol şeride geçmesine neden oldu.

Selim Y., yoluna devam ederken ambulans yanına yaklaşarak yavaşladı.

Ambulans şoförü, M.A.K., Selim Y.’nin aracını sağa çekmesini isteyerek kolluk kuvvetlerini çağıracağını belirtti.

Kayıtlara göre, Selim Y. aracını sağa çekip indikten sonra ambulans şoförüyle sözlü tartışmaya girdi.

Bu esnada ambulanstaki hemşire, ambulansta acil hasta olduğunu bildirdi. Selim Y., “Madem hastanız var, önünüz boş neden gitmiyorsunuz?” diyerek ambulans şoförüne yönelttiği eleştiriyi dile getirdi. İddialara göre, ambulans şoförü M.A.K., burada Selim Y.’ye küfür edip, ayağından yaralı olan M. Y.’ye fiziki müdahalede bulunarak ayağına bastı. Tartışma büyüyerek şiddet görüntülerine yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE SORU İŞARETLERİ

Kamera kayıtlarına göre, Selim Y.’nin ambulans şoförüyle tartıştıktan sonra aracına döndüğünü gösteriyor.

M.A.K., Selim Y.’nin ardından araçtan inmeye çalışırken, M. Y. ambulansın kapısını kapattığı anda sözlü ve fiziksel bir müdahale gerçekleşiyor. Ambulans şoförünün hatalı olduğu bu olayda, Selim Y. ve M.Y. ambulansın önüne çağrılarak tartışma yaşayıp kamera kaydına alınmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

Ayrıca M.A.K. bu görüntüleri önce fenomen olan eşine sonra ise basına servis ediyor. Dahası, ambulans araçlarında ses ve görüntü kaydının zorunlu olmasına rağmen, kayıtlarda sesin olmaması, ambulans şoförünün sorumluluğuna dair ciddi soru işaretleri oluşturuyor.

Öte yandan haberlerde öldüğü yazılan, ambulanstaki sevk hastası 80 yaşındaki N.G. ile ilgili olarak, hastanın durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği öğrenildi.