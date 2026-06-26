Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi adına ihtiyaç duyulan camilerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde yer alan Çağrışan Camii'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Caminin yapısal ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında dış cephe ve minare boyama işlemi yapıldı. Çağrışan ile birlikte 2026'da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilen cami sayısı 22'ye yükseldi.

Mahalle sakinleri adına yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağrışan Muhtarı ve aynı zamanda Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gün, 'Camimizin bakım ve onarımı yapılıyor. Bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Yapılan çalışmadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve çalışan ekiplere çok teşekkür ediyorum' dedi.