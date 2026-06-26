Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hoş Geldin Yaz 2. Çocuk Şenliği', Büyükpark'ta binlerce çocuk ve ailesinin yoğun katılımıyla adeta bir karnavala dönüştü. Çocuklar, yaz coşkusunu DJ performansı, macera parkurları ve renkli gösterilerle yaşadı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından Sayra & Çınar Vakfı ve Radikal Okulları iş birliğiyle düzenlenen 'Hoş Geldin Yaz 2. Çocuk Şenliği', Bornova Büyükpark'ta binlerce çocuk ve ailesinin katılımıyla adeta bir karnaval havasında gerçekleşti.

Okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren minikler, kendileri için hazırlanan rengarenk alanlarda doyasıya eğlenerek yaza 'merhaba' dedi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, Büyükpark tarihinin en kalabalık ve coşkulu günlerinden birinin yaşanmasını sağladı.

Çocuklar için her ayrıntı titizlikle planlandığı festivalde alana adım atan minikleri karşılayan renkli maskotlar ve profesyonel animasyon ekipleri, gün boyu enerjiyi zirvede tuttu. Kurulan dev macera parkurlarında çocuklar yeteneklerini sergilerken, DJ performansının hareketli ritimleri eşliğinde dans ettiler. Sahne şovları arasında en büyük ilgiyi ise gökyüzünü kaplayan devasa baloncuklarıyla 'Bubble Show' gördü.

Eğlencenin yanı sıra şenlik alanında çocuklara ücretsiz olarak pamuk şeker ve popcorn ikram edildi. Yüzlerini 'Glitter Yüz Boyama' standında parıltılı figürlerle süsleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bornova'mızda her çocuğun eşit şartlarda eğlenmesi, öğrenmesi ve çocukluğunu doya doya yaşaması bizim en büyük önceliğimizdir. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizle miniklerimizi geleceğe hazırlarken, bu tür kitlesel şenliklerle de onlara unutulmaz anılar armağan ediyoruz. Bütün parklar, bütün bu oyun alanları sizlerin. Sizlerden tek isteğimiz; etrafınızdaki tüm olumsuzluklara kulaklarınızı tıkayıp, bu yaz sadece eğlenmeniz, arkadaşlarınızla güzel dostluklar kurmanız ve tatilin tadını çıkarmanızdır. Bornova'yı çocuklarımız için çok daha yeşil, çok daha neşeli bir kent haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz'