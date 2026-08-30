Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katıldı. Başkan Vekili Biba, Bursalıları akşam saatlerinde düzenlenecek zafer yürüyüşü ve konsere davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa Valiliği tarafından düzenlenen resmî törene katıldı. Program, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Vali Ayyıldız, Başkan Vekili Biba ve protokol üyeleri, Tarihi Valilik Binası'na geçerek tebrikleri kabul etti.

Kabul merasimi sonrası Vali Erol Ayyıldız ve Başkan Vekili Şahin Biba geçit töreni öncesi vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı ile başlayan törende BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Halil Erken 'Ordunun Duası' şiirini, Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Ertuğrul Yumuk 'Bayrak' şiirini okudu. Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekipleri sahne aldı. Program resmi geçitle devam etti. Ellerindeki bayraklarla törenlere eşlik eden Bursalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

'BÜYÜK ZAFERİ GURURLA KUTLUYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bursa Valiliğimiz tarafından düzenlenen programda; protokolümüz ve hemşehrilerimizle birlikte bağımsızlığımızın simgesi bu kutlu günün coşkusuna ortak olduk. Kahramanlarımızın istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi ve bize emanet ettiği aziz vatanı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursalıları saat 19.00'da Tarihi Belediye Binası önünde gerçekleştirilecek Türk bayrağı dağıtımının ardından saat 20.00'de başlayacak Zafer Yürüyüşü'ne ve Bursa Millet Bahçesi'nde saat 21.00'de düzenlenecek Zafer Konseri'ne davet etti.