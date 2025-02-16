Bursa’da faaliyet gösteren ve gurbetteki Gökdere köylülerini bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan Yozgat Akdağmadeni Gökdere Köyü Derneği üyeleri, kültürü genç nesillere aktarmak adına düzenledikleri gecede hemşeri köylülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşayan 250 haneyi aşkın Gökdere Köylü nüfusuna kayıtlı vatandaşın bir araya gelmesi amacıyla düzenlenen gece, Bursa Kuşkayası mevkiinde özel bir mekânda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, köylüler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, unutulmaz anların yaşanmasına vesile oldu.

Düzenlenen gece bir araya gelen köylüler; köy anılarını anlatarak bu güzel günün keyfini çıkarırken, uzun süredir buluşmayan köylüler, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

‘BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Dernek Başkanı Dursun Köklü, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, bugüne kadar köy ve köylüleri için hizmet veren tüm dernek başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin dayanışmayı artırmayı, muhabbeti geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Başkan Köklü, "Bundan sonra da çeşitli organizasyonlarla köylülerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Önümüzde bir piknik programı ve Çanakkale gezimiz var. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Tüm hemşehrilerimizi derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Birlikten güç doğar. Gurbette bir birimize sahip çıkmalıyız, iyi ve kötü günde birlikte olmalıyız. Hep birlikte ‘birimiz’; birimiz ise ‘ hepimiz’ olmalıyız.”" mesajı verdi.

Etkinlik boyunca Yozgat yöresine ait halk oyunları oynanırken, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Köy kültürünün en güzel örneklerinden biri olan çiftetelli ve halaylar ile geceye renk katıldı. Program sonunda ise misafirlere çig köfte ikramında bulunuldu.

Programda gazeteci Mustafa Eranıl ise köy fotoğraflarının yer aldığı özel imsakiyeyi her bir katılımcıya günün anısına hediye etti.