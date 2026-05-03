Kuzey Makedonya'nın Türk futbol kulübü Üsküp 1911, Atatürk'ün süveterinden esinlenerek tasarladıkları formanın izinsiz şekilde üretilip satıldığını belirterek Beşiktaş'a karşı başlattıkları hukuki süreçte bilirkişi raporunun çıktığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküp 1911 FK yönetimi, kulüple özdeşleşen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün süveterinden ilham alınarak tasarlanan tescilli forma hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu formanın kulübün bilgisi ve izni olmaksızın Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kartal Yuvası tarafından üretilip satışa sunulduğu ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan hukuki süreçte bilirkişi raporunun hazırlandığı belirtilirken, yaşanan durumun 'kabul edilemez' olduğu vurgulandı. Üsküp FK yönetimi, sınırlı imkânlarla ayakta kalmaya çalışan kulübün önemli bir gelir kaynağının izinsiz şekilde kullanıldığını belirterek tepki gösterdi.

Açıklamada ayrıca, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği ifade edilirken, davadan elde edilmesi muhtemel tazminatın bir bölümünün Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı duyuruldu.

Üsküp FK yönetimi, Türk adaletine olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.