BEBKA desteğiyle BUSİAD öncülüğünde başlatılan “Cerrahi Bilimlerde Karmaşık Gerçeklik ile İleri Teknolojiler Eğitimi” projesi, sağlıkta yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Doruk Hastaneleri ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursatto) ortaklığıyla, BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Cerrahi Bilimlerde Karmaşık Gerçeklik ile İleri Teknolojiler Eğitimi” projesi, BUSİAD Evi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (SBÜ TEKMER) iştirakçi olduğu proje, sağlık alanında ileri teknolojileri eğitim süreçlerine entegre ederek yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

İNSANI MERKEZE ALAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, açılışta yaptığı konuşmada, “47 yıldır öngörü kuruluşu olarak çalışan BUSİAD, tıpta dijital dönüşümün paydaşı olmaktan gurur duyuyor. Karmaşık gerçeklik, hata payını en aza indirerek sağlıkta yeni bir çağın habercisi. İleri teknolojiler, insan için etik çerçevede kullanıldığında çok kıymetli” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Taner Tonguç, projenin sağlık profesyonellerinin eğitim kalitesini artıracağını belirtirken, Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, “Teknolojiyi yakalayamazsak yok oluruz. Karmaşık gerçeklik, sağlıkta hayatı kolaylaştıracak” diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, projenin nitelikli insan ve güçlü toplum hedefiyle desteklendiğini, kurumların kapasitesini artırarak örnek oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bursatto Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ise 14 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimlerin toplumsal fayda sağlayacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Bursa’daki inovatif çalışmaların önemine dikkat çekti.

Açılışın ardından Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, moderatörlüğünde düzenlenen panelde, BURTOM Sağlık Grubu Genel Müdürü Serdar Küplü ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Leyla Türker Şener, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın tıptaki yerini anlattı.

Op. Dr. Mehmet Kuyumcu ise karmaşık gerçekliğin cerrahi planlamadaki rolünü aktardı.

Proje, 19 Haziran’a kadar Doruk Hastanesi’nde uygulamalı eğitimlerle devam edecek.