Bursa’da otopark fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar yüksek fiyatlar dolayısıyla yol kenarlarına araç park etmeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu devam ederken yüksek otopark fiyatları da cep yakmayı sürdürüyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı merkez noktalarda bulunan otoparklarda saatlik ücret 100 TL’den başlarken aşan her saat için 40 TL ek ücret alınıyor. Bu ücret 250 liraya kadar yükselebiliyor.

Otopark ücretlerinin yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar, BURBAK otoparklarının da ücretsiz olmasından faydalanarak araçlarını yol kenarlarına park etmeyi tercih ediyorlar.

Yol kenarlarındaki otoparkların ücretsiz olması ise zaman zaman araçların çift veya üçlü sıra halinde park etmesine sebep olarak yoğun trafik oluşmasına neden oluyor.