Bursa Osmangazi Belediyesi, Emek Yetenek Evi’nde 10-13 yaş arasındaki çocuklar için yaz okulu düzenliyor. 9 farklı alanda atölye çalışmasının yer aldığı yaz okulunda eğitimler 7 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından öğrencileri, birbirinden eğlenceli aktiviteler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve eğitici-öğretici çalışmaların yer aldığı yaz okuluna davet ediyor. Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli şekilde geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen yaz okuluna Emek Yetenek Evi ev sahipliği yapacak.

Matematik oyunları, sahne sanatları, kelime oyunları, nörol gelişim, hayalimdeki oyun, hayal panosu, ebru atölyesi, akıl-zeka oyunları ve el becerileri alanlarında açılan 9 atölye çalışmasına katılacak olan çocuklara uzman eğitmen kadrosu eşlik edecek. 7 Temmuz’da başlayacak yaz okulu, 1 Ağustos’a kadar devam edecek. Yaz okulunda eğitimler hafta içi her gün 10.00 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Farklı alanlarda verilecek eğitimlerle çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimleri desteklenecek.