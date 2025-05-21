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Bursa Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile birlikte, vefatının 50. Yılında akademisyen yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu’yu anıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu’yu yad ediyor. Mete Cengiz Kültür Merkezi ile Yıldırım Medresesi’nde düzenlenecek ve 2 gün sürecek Yıldırım’ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu Sempozyumu’na alanında uzman 25 akademisyen ve yazar katılacak. Sempozyum sonrasında katılımcılar Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Kaynak: igf