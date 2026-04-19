Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği gastronomi turunda Yalova Üniversitesi öğrencileri, Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerini deneyimlerken, Hanlar Bölgesi'nin tarihi ve mimari zenginliğini de keşfetti.

BURSA (İGFA) - Gençlerin yalnızca akademik hayatlarına değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, düzenlediği gastronomi turu ile öğrencileri Bursa'nın asırlardır damaklarda iz bırakan eşsiz lezzetleriyle buluşturdu.

İçmimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle gerçekleşen tur kapsamında Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler; Bursa mutfağının simgeleri arasında yer alan cevizli lokum, tahinli pide, süt helvası ve cantık gibi yöresel tatları deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, bu lezzetlerin hazırlanışına dair bilgiler edinirken aynı zamanda kentin gastronomik geçmişine dair önemli detayları da öğrendi.

Öğrenciler, Osmanlı'dan günümüze uzanan ticaret ve yaşam kültürünün önemli merkezlerinden biri olan Bursa Hanlar Bölgesi'ni de gezerek tarihi dokuyu yakından gözlemledi.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, hanların mimari özellikleri, kullanım amaçları ve günümüze kadar geçirdiği dönüşüm hakkında da bilgiler verildi. Özellikle iç mimarlık, mimarlık ve tasarım alanlarında eğitim gören öğrenciler için teorik bilgilerin sahada gözlemlenmesi açısından ayrı bir önem taşıyan tur ile mekansal düzen, malzeme kullanımı ve estetik anlayışa ilişkin öğrencilerin mesleki bakış açışlarının gelişimine katkı sunuldu. Gastronomi turuyla birlikte öğrenciler, Dünya Sanat Günü etkinleri çerçevesinde çini çalışması da gerçekleştirdi.

COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİ TATTILAR

Osmangazi Belediyesi ile birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nehir Özbey, Yalova Üniversitesi öğrencilerini ağırladıklarını ifade ederek '15 kişilik bir grup olarak, Osmangazi sınırları içerisinde bulunan tarihi Hanlar Bölgesi'nden başlayarak, Ördekli Kültür Merkezi'ne kadar bir rotada ilerledik.

Coğrafi işaretli lezzetlerimizi tattık. Bizim için buralarda yer alan tarihi yapılar da çok kıymetli, onlarla ilgili de bilgiler aldık.' diye konuştu. Özbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Odanın yönetim kurulu üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Aras da yaptığı açıklamada Osmangazi Belediyesi'nin gastronomi üzerine turuyla güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydederken, Hayriye Hürdana da, Bursa'nın sanat, kültür ve gastronomi yönünden çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak 'Bu kadar zengin bir şehirde böylesi katma değeri yüksek bir yaşamak bizler için çok keyifli. Kendimizi çok özel hissettik.' yorumunu yaptı.

Birbirinden farklı lezzetleri ilk kez deneyimleyen ve bunun yanında önemli bilgiler de alan Yalova Üniversitesi öğrencileri de, gastronomi turundan çok keyif aldıklarının altını çizerek, tarihi ve hikayesi olan noktalarda bu lezzetleri deneyimlemenin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Öğrenciler, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.