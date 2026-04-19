İstanbul Maltepeli çocuklar, zihinsel gelişim ve analitik düşünme süreçlerine büyük katkı sunan satranç kursunu başarıyla tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Küçükyalı Mahalle Evi'nde uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde ilkokul çağındaki öğrenciler planlı düşünme, strateji geliştirme ve doğru karar alma becerileri kazandı.

Program sonunda kursiyer çocuklar, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Maltepe Belediyesi'ne ve Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e teşekkür etti.

Eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden kurs sayesinde çocuklar, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirirken analitik düşünme, problem çözme ve olaylara farklı açılardan yaklaşma yetilerini geliştirme fırsatı da bulmuş oldu.