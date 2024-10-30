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Marşlar eşliğinde yürüyen miniklere, vatandaşlardan da büyük alkış ve destek geldi.

Öğretmen ve aileleriyle birlikte kırmızı beyaz kıyafetler giyen minikler, bando ekibi eşliğinde Nilüfer sokaklarında turladı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mavi Yeşil Anaokulu’nun minik öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir çoşkuyla kutladı.

Kocaeli ulaşımında güvenli ve konforlu yollar

Kocaeli ulaşımında güvenli ve konforlu yollar

BURSA (İGFA) - Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını Nilüfer sokaklarında büyük bir çoşkuyla kutladı.

Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını Nilüfer sokaklarında büyük bir çoşkuyla kutladı. İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN