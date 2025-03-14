Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı’nda geleneksel olarak gerçekleştirdiği Kutlama Toplantısı bu yılda geniş bir katılımda BAOB Sahne'de yapıldı.BURSA (İGFA) - Meslekte yıllarını dolduran hekimlere plaket etkinliği Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü’nün sunumu ile başladı.

Tören, tıp öğrencilerinin klasik müzik dinletisi ile devam etti. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş’ın açılış konuşmasının ardından, Bursa Milletvekilli Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İnt. Dr. Shayan Akbarpour konuşmalarını gerçekleştirdi.

Törende, meslekte 60’ıncı, 50’inci, 40’ıncı ve 30’uncu yıllarını dolduran hekimlere plaketleri takdim edildi.