Bursa'da Osmangazi Belediyesi 'Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda kadın dayanışması vurgulanırken, kadınların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik araştırmalar ve ortak politika oluşturma hedefleri öne çıktı. Sonuç bildirgesinin kadın politikalarına yol haritası olması bekleniyor.

Adiviye ELBAŞ -gazeteabc / BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, kadınların deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak yerel politika üretimini güçlendirmeyi hedefleyen 'Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştay, farklı kesimlerden kadınları bir araya getirerek ortak çözüm ve eylem planları oluşturmayı amaçladı.

Kadın Dayanışması Vurgusu

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Sevgi Baysal, çalıştayda yaptığı konuşmada kadın dayanışmasının gücüne dikkat çekti. Baysal, farklı yaşam deneyimlerine sahip kadınların kısa sürede güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.

'Kadınlar burada saatlerce birlikte çalıştı. Daha yeni tanışanlar bile birbirine destek oldu. Bu dayanışma, kadınların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Önümüzde zorluklar olabilir ancak kadın dayanışmasının önünde hiçbir engel duramaz' dedi.

Kadın Meclisi olarak yola çıkarken temel bir soru sorduklarını ifade eden Baysal, kadınların gerçek ihtiyaçlarını anlamaya odaklandıklarını söyledi.

Sahada yapılan araştırmalar ve kurum ziyaretleri sonucunda önemli bir eksiklik tespit ettiklerini belirten Baysal, 'Kadınlara dair çok şey konuşuluyor ancak bu bilgiler ortak bir zeminde buluşmuyor. Biz, kadınların doğrudan kendi deneyimlerinden yola çıkarak ortak bir dil ve politika oluşturmayı hedefledik' diye konuştu.

Mahallelerde geniş katılımlı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Baysal, bu sürecin çalıştayın temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bursa Genelinde Ortak Hareket

Çalıştayın yalnızca Osmangazi ile sınırlı kalmadığını ifade eden Baysal, Nilüfer ve Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile de iş birliği yapıldığını belirtti.

Bu birlikteliğin 'Şehirde Eşit Adımlar' fikrini büyüttüğünü dile getiren Baysal, 'Bu sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kadınların ortak üretim iradesinin güçlü bir göstergesi' dedi.

'Sonuç Bildirgesi Yol Haritası Olacak'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, ortaya çıkacak sonuç bildirgesinin yalnızca yazılı bir metin olmayacağını söyledi.

Aydın, 'Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar, özellikle şehirleri ve ülkeyi yönetenler için bir rehber niteliği taşıyacak. Kadınların yaşadığı eşitsizlikleri en iyi yine kadınlar ifade ediyor' ifadelerini kullandı.

Erkeklere Çağrı: 'Daha Fazla Dahil Olmalılar'

Kadınların yaşadığı sorunların erkekler tarafından yeterince hissedilmediğini belirten Aydın, bu durumun çözüm sürecini zorlaştırdığını söyledi.

'Bu tür çalışmalarda erkeklerin daha fazla yer alması gerekiyor. Çünkü yaşanmayan bir sorunun çözümü de yeterince etkili olamıyor' diyen Aydın, eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında kadınların öncülüğünün belirleyici olacağını vurguladı.

Kadın Politikaları İçin Somut Adımlar

Çalıştay sonunda oluşturulacak eylem planları ve önerilerin, Bursa'daki kadın politikalarına yön vermesi bekleniyor.

İki gün sürecek program boyunca farklı alanlardan gelen katılımcılar, deneyimlerini paylaşarak çözüm odaklı çalışmalar yürütecek. Elde edilen çıktılar, yerel yönetim politikalarına katkı sağlayacak somut adımlar olarak değerlendirilecek.