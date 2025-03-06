Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Cumhuriyetin 102. Yılında “100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi”nin bir ayağı da Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kültürel mirasın önemli unsurlarından olan ve eşsiz birer sanat eseri gibi işlenen mezar taşları, “Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki Kadın Mezar Taşları Sergisi”nde sanat ve tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 44 şehirde, 85 devlet müzesi ve 17 özel müzede düzenlenecek "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında düzenlenen “Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki Kadın Mezar Taşları Sergisi”, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nde çalışan Sanat Tarihçisi Ayşe Çiçek’in tez çalışmasından yola çıkılan proje, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz’un katkılarıyla hazırlandı. Bursa’nın tarihine ve zengin kültürel mirasa ışık tutan serginin açılışına Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, sanat tarihi öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

“Her biri heykel kadar önemli”

Serginin açılış töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Türk sanatında heykelin çok yaygın olmadığını hatırlatıp, “Ama emin olun bu mezar taşlarının her birisi en az heykellerle yarışacak derecede bir öneme sahip. Çünkü bizi anlatıyor. Bizim kültürel gelişimimizi, bizim tarih içindeki misyonumuzu, sanatımızı, kültürümüzü, dilimizi hatta kendi dil gelişimimizi mezar taşlarında görebiliriz” dedi. Mezar taşlarının Türk sanatının en önemli temsilcilerinden olduğunu dile getiren Kılavuz, “Bursa, coğrafyası Türk kültürü ve sanatının en iyi şekilde filizlendiği, geliştiği, Orta Asya’dan devam eden genlerin en iyi şekilde ortaya konulduğu bir yer. Türk sanatının karakteristik özelliklerinden biri şüphesiz, ata kültürün bir devamı olan mezar taşlarıdır. İnsana verilen, ataya verilen değeri, yanımızda olan, bir zamanlar birlikte olduğumuz insanların bu dünyadan ayrıldıktan sonra hala varlığını gösteren en önemli simgelerdir. Türk kültüründe ölmek, yok olmak diye bir şey yok. Uçmak var, öbür dünyaya gitmek var. Ve mezar taşları Türk kültürünün en güzel şahidi. Mezarlıkları en iyi şeklide deşifre edip Türk sanatına katkı sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Bursa müzelerine 2 milyon ziyaretçi

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de, Bursa’da 23 tane özel, 8 tane de Bakanlığa ait müze olduğunu, bu müzeleri 2024 yılı içinde 1 milyon 930 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Bursa’nın her konuda olduğu gibi müzeler konusunda da zengin olduğunu ifade eden Özer, yıllık yaklaşık 2 milyon ziyaretçi içinde en fazla ziyaretçi alan özel müzenin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi olduğunu, o nedenle serginin burada yapılmasının da çok anlamlı olduğunu kaydetti. Bursa’nın bir UNESCO kenti ve Türk Dünyası Kültür Başkentliği yapan bir şehir olduğuna vurgu yapan Özer, “Dolayısıyla bu kentte tarihi ve kültürel mirasın tüm unsurlarını görmek ve yaşamak gayet doğal. Bize düşen bunları gelecek nesilleri aktarmak. Bugüne kadar bize eksiği ile fazlası ile öyle ya da böyle geldi. Ama bize düşen görev bunu en güzel bir şekilde ortaya koymak, gerekiyorsa restorasyonunu yapıp, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak. Bakanlığımızca Cumhuriyetimizin 102’nci yılında 100+2 olmak üzere Türkiye genelinde 102 tane sergi açılacak. Bir tanesini bugün burada açıyoruz. Bu sergiler hem müzelerin değerini ve farkındalığı arttırmak, hem de gelecek nesillere Cumhuriyetin ışığında gelecek dönemde neler yapabileceğimizi, hangi değerlere sahip olduğunuzu aktarmak bakımından önemli. Bu vesileyle sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Osmangazi’ye yeni bir müze daha kazandıracağız”

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de Osmangazi Belediyesi olarak medeniyetin beşiği olan Bursa’da kültür varlıklarını en iyi şekilde korumak ve geleceğe aktarmak için çalıştıklarını belirterek, çok yakında Osmangazi İlçesi’ne yeni bir müze daha kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından sergi ziyarete açılırken, Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, fotoğraflardaki mezar taşlarının formları, üzerindeki yazılar ve verdikleri mesajlar hakkında davetlileri bilgilendirdi.