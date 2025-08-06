Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kızılçam ve karaçam ormanlarını tehdit eden kabuk böceklerine karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele başlattı. Feromon tuzakları asılan alanlarda, doğal yırtıcılar üretilip salınarak doğal denge sağlanması hedeflendi.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kızılçam ve karaçam ağaçlarını tehdit eden kabuk böcekleriyle mücadele için harekete geçti.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ağaçların besin ve su iletimine zarar vererek kurumalarına yol açan İps sexdentatus ve Orthotomicus erosus türlerine karşı biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle mücadele başlatıldı.

FEROMON TUZAKLARI VE DOĞAL YIRTICILAR DEVREDE

Kızılçam ve karaçam üretim sahaları, yanan alanlar ve zararlı böceklerin tespit edildiği ormanlara feromon tuzakları yerleştirildi. Ayrıca, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda, kabuk böceklerinin doğal yırtıcıları olan Thanasimus formicarius ve Temnochila caerulea türleri üretilerek zararlıların bulunduğu alanlara salınmaya başlandı.

DOĞAL DENGEYE KADAR SÜRECEK

Müdürlük, bu türlerin üretim ve salım çalışmalarının, orman ekosisteminde doğal denge sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Çalışmalar, Bursa’nın orman varlığını korumak ve kabuk böceklerinin yol açtığı tahribatı önlemek amacıyla kararlılıkla sürdürülüyor.