Ramazan Bayramı öncesi ve tatil süresince yollardaki yoğunluğa karşı harekete geçen ekipler, trafik kazalarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili boyunca artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini artırdı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların sevdiklerine güvenli şekilde ulaşabilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin hem havadan hem de karadan denetim yaptığı ifade edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin bayram süresince ve sonrasında da aynı kararlılıkla aralıksız devam edeceği vurgulandı.