Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Erzincan Yaşayan Miras Şöleni, gerçekleşen açılış töreniyle kapılarını sanatseverlere açtı.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincanlıların yoğun ilgi gösterdiği Şölen'in Açılış törenine T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Yaşayan Miras Şöleni açılışında yapmış olduğu konuşmada; 'Yaşayan Miras Şöleni, Erzincan'da asırlık medeniyetin birikimini şu anın heyecanıyla buluşturuyor. Erzincan, bugün sadece kültürümüzü sergilemiyor. Onu yaşatıyor, çoğaltıyor ve geleceğe taşıyor. Bu anlamlı buluşma, milletimizin kökleriyle bağını da güçlendiriyor. Ortak değerlerimizi evlatlarımızla buluşturuyor'.Bir devletin, bir milletin asil gücü sadece imar ettiği şehirlerde değildir. Asıl kudret; koruduğu değerlerde, yaşattığı kültürde ve nesilden nesile aktardığı hafızadadır' dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmada 'Burada Yaşayan Miras Şöleni'mizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sizi Erzincan'da ağırlamak bizim için bir mutluluk' dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, ' Bugün kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan Erzincan'da, Yaşayan Miras Şöleni vesilesiyle bir araya geldik. Böyle bir programı Kültür Bakanlığımız Erzincan'da yaptığı için Kültür Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Can Erzincan kardeşliğin şehri. Erzincan söz konusu olduğu zaman el ele, kol kola ve omuz omuzayız. Can Erzincan'da valimizin önderliğinde kararlı, verimli ve uyumlu çalışmaları yapmaya özen gösteriyoruz' diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise; 'Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok değerli Protokol, değerli Erzincanlı Hemşehrilerim, öncelikle Sayın Bakanım, Erzincan'ımıza hoş geldiniz. Değerli Kültür Bakanımıza ve Kültür Bakan Yardımcımıza teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Bugünkü etkinliğin sebebi ve himayeleriyle Sayın Valime minnet ve şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.' diye konuştu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, 'Bu yıl 15 şehirde gerçekleştirilecek olan şölenlerimizin 7. durağı olan Erzincan'da iki kez yaklaşık 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcımızla bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda, açılış töreninin ardından protokol, el sanatları stantlarını ve Türk Süsleme Sanatları Sergileri'ni ziyaret ederek sanatçıların performanslarını izleyip ustalardan bilgi aldı.

Şölen kapsamında Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çömlekçilik, Tespih Yapımı, Türk Okçuluğu, Filografi, Sedef Kakma, Sepet Örücülüğü, Mozaik, İğne Oyacılığı, Beykoz Cam İşleri, Cicim Dokuma, Bıçakçılık, Bakır İşleme, Rize Bezi Dokuma, Aynalı Çarık Yapımı, Baston Yapımı, Ahşap Baskı/Yazmacılık, Ebru, Kazaziye, Lefkara Nakışı, Kırkyama, Ahşap Oyuncak Yapımı, Naht, Telkari, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Ahşap Oymacılığı, Gümüş ve Oltu Taşı İşlemeciliği, Lüle Taşı İşlemeciliği, Ahşap Kaşık Yapımı, Yemenicilik, Savatlı Gümüş İşleme gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, Dörtyol Meydan'da kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ikinci defa ev sahipliği yapan Erzincan'da, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 12 unsur ve 18 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı bulunuyor. 21 ilden yaklaşık 60 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı etkinlik, Dörtyol Meydan'da ziyaretçileriyle buluşuyor.

Türk Süsleme Sanatları Sergileri kapsamında Damlanur Aşcı'nın Tezhip, Meryem Yazıcı'nın Hüsn-i Hat, Veli Akbulut'un Cilt sergileri sanatseverlerle buluşuyor. Şölen kapsamında çocuklara yönelik olarak; Karagöz sanatçısı Mehmet Melih Salcan Karagöz gösterisi, Oğuzhan Vartolioğlu Kukla gösterisi minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatarak onları geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştırıyor. Ayrıca oluşturulan çocuk oyun alanlarında Mangala, Topaç Çevirme, Seksek, Dokuztaş gibi geleneksel oyunları çocuklarla buluşuyor.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Şölen, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Şölen kapsamında bu akşam Salih Gündoğdu ve Eren Can Yıldız sazın sözün buluşacağı türkü dinletisiyle sanatseverlerle bir araya gelecek.