Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) “7. Havacılık ve Savunma Günleri”dün başladı. Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 3 gün boyunca havacılık, uzay ve savunma alanında ülkenin öncü kurumlarından isimleri ağırlayacak.BURSA (İGFA) - BTÜ UHSST öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Havacılık ve Savunma Günleri’nin 7’ncisi, yoğun katılımla başladı.

Türk uzay, havacılık ve savunma sanayiinin yıldız kurumlarına ev sahipliği yapan etkinliğin açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “Her aşaması, UHSST öğrencilerimiz tarafından organize edilen etkinliğimiz, havacılık, uzay ve savunma alanında ülkemizin öncü kurumlarını üniversitemizde buluşturuyor. Böylesine önemli etkinliği, öğrencilerimizin 7’nci kez gerçekleştirmesi bizleri gururlandırıyor” dedi.

BTÜ’DEN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI

BTÜ’nün; genç, dinamik ve güçlü bir üniversite oluğunun altını çizen Rektör Çağlar, üniversitenin TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli başarılara imza attığını vurguladı. Üniversitenin öğrenciyi merkeze almakla birlikte sektörlere yönelik çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını aktaran Rektör Naci Çağlar, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesinde en büyük güç kaynağı, hiç kuşkusuz siz gençlerimizsinz. Üniversitemiz de bu bilinç ve sorumlulukla öğrenci merkezli, yenilikçi bir vizyonla yoluna devam etmektedir.Bu kapsamda etkinliğimizin, öğrencilerimize ilham vermesini diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. UHSST Başkanı Emre Öz ise etkinliğin kapsamını her yıl genişleterek yapmaktan dolayı duydukları gururu dile getirdi.

Organizasyon boyunca Türk Hava Kurumu, HEXAGON, AİRBUS, Kale Savunma, BAYKAR, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve İstanbul Teknopark gibi öncü firmaların üst düzey yöneticileri, öğrencilerle bir araya gelerek, sektördeki son gelişmeleri ve alanlarına özgün bilgileri paylaşacak. Bu kapsamda Havacılık ve Savunma Günleri’nin ilk oturumunda HEXAGON Portable Sistemler ve Uygulama Takım Lideri Saliha Güngör, havacılık ve savunma sanayi sektörünün üretim hassasiyetlerini paylaştı.

AİRBUS Türkiye Müdürü SimonWard, sivil havacılığın geleceği ve AİRBUS’un rolünden bahsederken, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Türkiye’de mühendislik ve savunma sanayiinin tarihini anlattı. Günün son oturumunda ise Kale Savunma Genel Müdürü Oktay Tuncer, “Savunma Sanayii Teknoloji Trendleri: Harekât Konseptlerine Yansımaları” başlıklı konuşmasını yaptı.

BTÜ öğrencileri tarafından 7’nci kez düzenlenen organizasyon, bugün ve yarın da alanında lider firmaların üst düzey yöneticilerinin konuşmaları ve stant gezileriyle devam edecek.