Bursa’da düzenlenen “Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Teknolojileri” programı, öğretmenleri yapay zekâyla buluşturarak eğitimde yeni bir sayfa açtı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde, 24 Haziran 2025’te Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Teknolojileri” başlıklı eğitim programı düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı” doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerin dijital dönüşüm ve yapay zekâ becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Programın açılışında konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Yeni müfredatla çocuklarımızı çağın dinamiklerine hazırlamalıyız. Öğretmenlerimiz, yapay zekâyı eğitimle buluşturarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Teknolojiyi insan odaklı entegre etmek hedefimiz,” dedi. BTİDER Genel Sekreteri Abdullah Göksu ise, “2017’den beri 120 binin üzerinde öğreticiye ulaştık. Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation ile geliştirdiğimiz ‘Yapay Zekânın Temelleri’ eğitimini Türkiye’ye kazandırdık. Öğretmenler aracılığıyla öğrencilerimizi dijital çağa hazırlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Sabah oturumlarında Dr. Ali Cem Başarır, “Yapay Zekâ Çağı: İnsanlığın Geleceği ve Eğitim” sunumuyla, Örsan Aytekin ise “Yapay Zekâ: Kavramlardan Dijital Dönüşüme Yolculuk” konuşmasıyla perspektif sundu.

Öğleden sonra BTİDER’in “Yapay Zekânın Temelleri” modülleriyle öğretmenlere, yapay zekâ kavramları, makine öğrenimi ve sınıf içi uygulamalar hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

Bursa ve farklı illerden yaklaşık 450 öğretmen ile akademisyenin katıldığı program, yapay zekânın eğitimdeki rolünü derinlemesine ele aldı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin dijital yetkinliklerini artırmak ve yapay zekâ okuryazarlığını yaygınlaştırmak için benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.