27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Bursa'da anlamlı bir törenle kutlandı.

BURSA (İGFA) - 1961'den bu yana her yıl 27 Mart tarihinde kutlanan 'Dünya Tiyatro Günü'nde Heykel Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen tiyatro sanatçıları, günün anısına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen törende Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla hazırlanan uluslararası ve ulusal tiyatro bildirileri de kamuoyu ile paylaşıldı. Uluslararası bildiri, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nejat Orbay Sehlikoğlu tarafından okunurken, ulusal bildiri ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hülya Köseoğlu tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Törende konuşan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar da tiyatronun kültürel mirasın yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekerek, sanatın toplumları birleştiren en güçlü unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu önünde düzenlediği mini konserle devam etti.